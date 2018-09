Balingen Weilstettener Pflegeheim nimmt Gestalt an

Die Planungen sind so weit gediehen, dass laut Richard Wolfframm der Kaufvertrag für das Grundstück in den nächsten Wochen unterzeichnet und der mit der Stadtverwaltung abgestimmte Bauantrag parallel eingereicht werden soll. Zuletzt wurden der Abstand des Gebäudes zum Lochenbach sowie die künftige Zufahrt geklärt: Letztere soll, so hat es der Weilstettener Ortschaftsrat in dieser Woche entschieden, nicht über die Römerstraße, sondern "von unten" über die Straße Grauenstein und den Parkplatz des Lochenbads erfolgen. Der bestehende Fußweg vom Lochenbad an den beiden Kindergärten entlang wird dafür ausgebaut – zur Sicherheit der Fußgänger, insbesondere der Kindergartenkinder und Schüler, samt einem 1,50 Meter breiten Gehweg.