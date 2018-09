Der Kletterpark Waldheim oberhalb von Ebingen war das Ziel des Ausflugs der Schülerklassen der Leichtathletikabteilung des TV Weilstetten. Rund 40 Jugendliche im Alter von 8 bis 14 Jahren verbrachten dort einen großartigen Tag. Nach einer Einweisung nahmen die Jugendlichen in kleineren Gruppen in Begleitung eines Erwachsenen den Parcours in Beschlag und kletterten durch die verschiedenen Hindernisse. Müde und erschöpft aber glücklich begab die Gruppe sich dann wieder auf die Rückfahrt. Der Dank galt Organisator Markus Gartmann. Foto: Verein