Bei sehr durchwachsenem Wanderwetter haben sich nun 18 Wanderer des Weilstettener Albvereins unter der Führung von Egon Feder (links im Bild) auf den Weg nach Simmersfeld im Nordschwarzwald gemacht, um den Siebenmühlenpfad in Angriff zu nehmen. Feder führte die Gruppe zuerst in die Johanneskirche in Simmersfeld, wo eine Kirchenpflegerin den Weilstettenern die Geschichte des Bauwerks näherbrachte. Auf dem Siebenmühlenpfad begeisterte Feder seine Mitwanderer durch seine Erläuterungen über die Holzsägerei im Nordschwarzwald. Nach dem gemeinsamen Essen fuhr die Gruppe erfüllt vom Erlebten nach Hause. Foto: Privat