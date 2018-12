Balingen Weihnachtsstimmung und afrikanische Lebensfreude

In der zweiten Konzerthälfte folgten nun klassische Weihnachtslieder in zeitgenössischen Arrangements, einige davon aus der Feder von Herwig Rutt. Bei "Hark, the herald angels sing" verlieh ein Tenorsolo dem Stück eine besondere Eindringlichkeit. Es folgte ein moderner Satz der a-capella-Formation "Maybebop" zum Weihnachtslied "Still, still, still, weil’s Kindlein schlafen will", bei dem die Männerstimmen den Vortrag der Frauenstimmen durch ostinaten Sprechgesang untermalten, dann aber auch Teile der Melodie übernahmen.