Balingen Weihnachtsmarkt lädt am ersten Advent

Auch für die Jüngsten etwas geboten

Auch für die jüngsten Marktbesucher wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Die städtischen Kindergärten basteln an beiden Tagen zwischen 13 und 17 Uhr im Zollernschloss mit den Kindern kleine Weihnachtsgeschenke und laden zum Experimentieren ein.

Im Hof des Zollernschlosses warten die Ponys des Ponyhofs Trippel Trappel auf die kleinen Reiter. Auch Märchenerzählerin Sigrid Maute wird da sein: Wie in den Vorjahren wird sie am Samstag und Sonntag jeweils ab 14 und 15 Uhr im Saal des Alten Landratsamts die Kinder in die spannende Welt der Märchen entführen.

Auch der Nikolaus hat sich angekündigt. Er wird die Kinder in seiner Hütte beim Zol­lernschloss am Samstag und Sonntag ab 15.30 Uhr besuchen. Bei der Torbrücke lädt die Kindereisenbahn zur Mitfahrt ein. Mehrere Karussells drehen zudem ihre Runden.

Busse penden zwischen City und Gehrn

Auch das Waagenmuseum hat am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Um bequem vom Gewerbegebiet Gehrn zum Markt zu gelangen, kann auch dieses Jahr wieder der kostenlose Buspendelverkehr in Anspruch genommen werden: Am Samstag von 10 bis 21.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19.30 Uhr pendeln in kurzen Zeitabständen Busse zwischen dem Gewerbegebiet und dem Balinger Christkindlesmarkt.

Der Markt ist am Samstag von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Um die weihnachtliche Vorfreude zu erhalten, findet in der folgenden Woche ein kleiner Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz statt. In den Verkaufshäuschen werden wie in den vergangenen Jahren weihnachtliche Geschenke, Glühweinspezialitäten und verschiedene Speisen angeboten. Geöffnet ist der Markt von Montag bis Freitag jeweils von 11 bis 18 Uhr.