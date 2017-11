Balingen Weihnachtsmärkte bei Taschendieben beliebt

Das dichte Gedränge zwischen den festlich dekorierten Buden und Ständen sei ein optimales Spielfeld für die Gauner, die es auf Brieftasche, Handy oder Kreditkarte abgesehen haben. Zwar sei im vergangenen Jahr die Zahl der Taschendiebstähle landesweit etwas zurückgegangen – von insgesamt 168 142 im Jahr 2015 auf zuletzt 164 771 Fälle. Dafür sei jedoch der entstandene Schaden von 50,8 Millionen Euro im Jahr 2015 auf 51,5 Millionen Euro angestiegen.

Taschendiebe bedienen sich laut Polizei verschiedener Tricks, um an ihre Beute zu kommen. Sehr beliebt sei in den engen Gassen zwischen den Weihnachtsständen der "Drängel-Trick": Der Dieb komme seinem Opfer unangenehm nahe, dieses wende sich ab und "biete" dem Dieb unbewusst die umgehängte Tasche oder das Handy in der Jackentasche an.

Eine weitere Masche sei es, die Kleidung des Opfers "versehentlich" mit Senf, Ketchup oder einer anderen Flüssigkeit zu beschmutzen. Beim Reinigungsversuch werde das Opfer abgelenkt und um mitgeführtes Hab und Gut erleichtert.