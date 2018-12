Balingen Weihnachts-Bootcamp unterm Thuja

Dort lag auch die Märklin-Eisenbahn. Große Freude, große Augen – und große Enttäuschung: Nach dem Auspacken urteilte Hämmerle senior, dass seine Brut noch zu jung für das Spielzeug sei. Und das blieb sie sieben lange Jahre auch Fest für Fest, bis er dann meinte: "Jetzt seid ihr zu alt, ich behalte die selber."

Bei solch einer Kindheit ist es also nicht verwunderlich, dass Bernd Kohlhepp mit seiner Kunstfigur vor Weihnachten warnte und sein Publikum dabei immer wieder mit göttlich viel Wortwitz und gezielten Pointen abholte. Auch nach der Pause, in der es galt, Fragen an den Komödianten auf Postkarten zu notieren.

"Geht Herr Hämmerle an Heiligen Abend in die Kirche?", wollte jemand wissen. "Klar!", antwortete der, schließlich trete dort die Bauchtanzgruppe der Volkshochschule beim Krippenspiel auf, in original Tanzkostümen.

Dann stellte er auf die Bühne einen leuchtenden Kaktus, für die weihnachtliche Stimmung: "Das ist ja auch irgendwie ein Nadelbaum."

Hämmerle streifte mit dem Publikum über den Weihnachtsmarkt, erzählte von nach Gewürzen schmeckender Schokolade, die sich als handgesiedete Seife entpuppte, und von seinem Versuch, Spenden zu sammeln: "Aber wir Schwaben sind hart. Hart im Nehmen, noch härter im Geben."

Da half nur Glühwein. Und was denkt sich ein Rotwein, wenn man einen Teebeutel in ihn hängt? "In diesem Leben hab ich es zu nichts gebracht." Der Teebeutel hingegen stirbt gerne, besser kann es für ihn nicht kommen.

In immer neuen, quietschbunten Sakkos kam Hämmerle auf die Bühne und erklärt Weihnachten von A bis Z: A wie Advent. Also "Ankunft". Die von Verwandten. Worauf "A" wie "Abhauen" folgt. Unter "H" wie "Herodes" firmiert der "Darth Vader des Altertums", "L" wie Lebkuchen beinhaltet alles, was Oma loswerden wollte, auch Asche. Manchmal sogar die von der Oma. "W" heißt "Weihrauch". Bei Ministranten von heute auch mal Cannabis.

Und "Z" wie Zölibat" komme eigentlich von Pfarrer Zöller, genannt Zölli. "Einmal bat Zölle sie. Sie sagte nein, also fragte er nie wieder." Und übrigens steht unter "R" wie Rentier ein reicher Pensionär, dessen Schlitten ein Daimler ist.

Im von Hämmerle für sich selbst gekauften Überraschungsgeschenk war nicht der erhoffte Akkuschrauber, sondern ein Föhn. Da feiert selbst Bernd Kohlhepp lieber alleine unterm Thujabusch.