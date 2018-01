Balingen Wehr absolviert sieben Einsätze

Das Leistungsabzeichen in Bronze erhielt Max Harich. Das Leistungsabzeichen in Gold ging an acht Feuerwehrmänner: Stefan Schmidtke, Markus Haug, Robin Haug, Jakob Herrmann, Niko Haug, Manuel Artmeier, Dennis Konz und Georg Gossler. Zu Feuerwehrmännern auf Probe wurden Jörg Piskureck und David Holp ernannt. Für lückenlose Übungsbesuche wurden David Holp, Max Harich, Steffen Bechtold, Stefan Schmidtke und Hartmut Haug mit je einem Krug geehrt.