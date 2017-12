Balingen Weg für Real-Umzug auf Gehrn scheint frei

Einmaliges Recht aus 70er-Jahren gilt weiter

Den ursprünglichen Bauantrag und die damit verbundene notwendige Änderung des Bebauungsplans hatte insbesondere der Regionalverband als nicht konform mit dem Regionalplan abgelehnt: Sortimente wie Lebensmittel, Haushaltswaren, Spielsachen und Kleidung, wie sie Real im Gewerbegebiet anbietet, sollen gemäß der Balinger Einzelhandelskonzeption eigentlich nur in der Innenstadt verkauft werden dürfen.

Das gilt grundsätzlich auch für die Gebäude, in denen Real in Balingen untergebracht ist; allerdings gilt für diese der Bestandsschutz. Für die Immobilie Lange Straße 24, den Non-Food-Markt, ist in den 1970er-Jahren die Baugenehmigung als Warenhaus samt buntem Sortiments-Mix mit einer Verkaufsfläche von 3300 Quadratmetern erteilt worden; dieses einmal erteilte Recht gilt weiter, solange das Gebäude nicht abgerissen oder grundlegend umgebaut wird.

Genau das geschieht nun nicht – und das macht nun den Umzug des Lebensmittelsortiments innerhalb der damals zugelassenen Flächengrenzen möglich. Notwendig wird der Umzug von Real erst, weil Edeka das Gebäude Lange Straße 37 – den derzeitigen Real-Lebensmittelmarkt – gekauft hat und dort einen neuen Markt bauen will; Real muss die Immobilie zum 30. Juni 2018 räumen.

Gegen die Verlagerungspläne von Real hatte Edeka mit Blick auf geltendes Planungsrecht scharf protestiert; man darf nun gespannt darauf sein, ob Edeka seine Ankündigung wahr macht, gegen eine Genehmigung für Real klagen zu wollen. Allerdings hatte auch Edeka wegen seiner Neubaupläne an der Langen Straße 37 das Regierungspräsidium an der Backe: Die geplante Verkaufsfläche entsprach nicht dem, was durch die einst für dieses Gebäude erteilte Baugenehmigung bestandsgeschützt ist.