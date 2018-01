Balingen "Wasser marsch" an Sichelschule

Schulleiterin Edith Liebhäuser erinnerte an die Geschichte des Trinkbrunnens: Der Elternbeirat hatte sich im vergangenen Jahr dazu bereit erklärt, sich an der Finanzierung eines Wasserspenders zu beteiligen. Nach Rücksprache mit dem Schulträger und unter Leitung von Winfried Beirow entstand die Idee, den stillgelegten Brunnen im ersten Obergeschoss zu reaktivieren und so dort für frisches Wasser zu sorgen. Durch umfangreiche Baumaßnahmen wurde der Brunnen zu einem Trinkbrunnen umfunktioniert. Nun ist der Brunnen für alle Schüler als Frischwasserspender zugänglich. Der Schulförderverein spendete für alle Grundschulklassen eine entsprechende Karaffe, damit die Klassen sich mit dem, wie die Grundschüler sagen, "köstlichen Wasser" erfrischen können.

Nachdem die Klassen 1a und 1b mit einem Kinderlied die offizielle Übergabe eröffnet hatten, durchschnitten die Elternbeiratsvorsitzende Patricia Sulzer und Bauleiter Winfried Beirow das Band. Anschließend übergab Wolfgang Swoboda als Vorsitzender des Schulfördervereins die Wasserkaraffen. Die Kinder der Klassenstufe 4a und 4b schlossen die Feierstunde mit einem schwungvoll vorgetragenen "Wasser-Rap" von James Krüss.