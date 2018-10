Balingen Was wünschst du dir am meisten?

Ob ein Blick hinter die Kulissen eines berühmten Musicals, einen eigenen Song im Tonstudio einsingen, ganz besondere Torten backen, ein Besuch bei Olympiasieger Michael Jung oder bei den Eishockey-Spielern der Wild Wings – das alles hat "Wünsch dir was" im vergangenen Jahr möglich gemacht.

Habt auch ihr einen sehnlichen Wunsch, der wahr werden soll? Wenn ihr zwischen drei und 15 Jahre alt seid, meldet euch, und wir versuchen, euren Wunsch möglich zu machen – mit Unterstützung der Sparkasse Zollern­alb. Nur eines müsst ihr beachten: Euer Wunsch darf nicht mit Geld zu erfüllen sein – also sendet keine Wünsche ein, die an Heiligabend unter dem Christbaum liegen können.

Und jetzt nichts wie ran an die Stifte und euren Wunschzettel ausfüllen. Wie das geht? Ganz einfach: Um an der Vorweihnachtsaktion teilnehmen zu können, müsst ihr euren Wunsch in einer der Lokalredaktionen im Zollernalbkreis einreichen. Ihr könnt einen Wunsch allein, aber auch als Gruppe einreichen, zum Beispiel als Schulklasse oder als Fußballmannschaft.

In der heutigen Ausgabe des Schwarzwälder Boten findet ihr eine ganzseitige Anzeige zu "Wünsch dir was". Aus dieser Anzeige könnt ihr einen Wunschzettel ausschneiden, auf den ihr euren Wunsch schreibt. Vergesst nicht euren Namen, Alter, Adresse und Telefonnummer darauf anzugeben. Dann gebt ihr den Wunschzettel beim Schwarzwälder Boten in Balingen, Hechingen, Albstadt-Ebingen, Burladingen oder Haigerloch ab.

Oder ihr klebt ihn auf eine frankierte Postkarte und schickt sie an: Schwarzwälder Bote, Redaktion Balingen, Herrenmühlenstraße 4, 72336 Balingen. Auch unter schwarzwaelder-bote.de/ wuensche wird euer Herzenswunsch entgegengenommen. Der Einsendeschluss ist Sonntag, 18. November.

Weitere Informationen und Flyer zur Aktion "Wünsch dir was" sind auch in allen Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten erhältlich. Aus allen eingehenden Wünschen wählen wir die schönsten aus, die wir dann noch vor Weihnachten erfüllen. Wir wünschen euch viel Glück!