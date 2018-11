Balingen Was vom Brucklacher-Erbe übrigbleibt

Balinger stirbt 1947 im Lager Buchenwald

Geboren wurde Hermann Brucklacher 1882 in Balingen als achtes und letztes Kind des Messerschmids Tobias Brucklacher und dessen Ehefrau Christine. Fünf seiner Geschwister starben im Säuglings- oder Kindesalter. Wie Hermann, so erlernte auch sein Bruder Carl (geboren 1876 als Karl mit "K") den Beruf des Kaufmanns; Carl Brucklacher betrieb später an der Friedrichstraße 18 die Eisenwaren-, Haushaltswaren- und Kohlenhandlung (heute Gess-Gebäude, Padeffke).

Hermann Brucklacher zog es nach der Ausbildung in Stuttgart und Zürich weg. Er machte Karriere. 1927 wurde er zum Werksdirektor und damit zum Vorstandsvorsitzenden der Mansfeld Aktiengesellschaft für Bergbau und Hüttenbetriebe in Thüringen (heute Mansfelder Kupfer und Messing GmbH) berufen.