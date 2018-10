Balingen Was sich die Ortsteile 2019 wünschen

Erzingen

Auch in Erzingen sind einige ältere Wünsche bislang unerfüllt – so etwa die nach neuen Fenstern für das Rathaus und den Kindergarten oder die Fortsetzung der Sanierung der Fliederstraße/Ecke B 27. Als mittelfristiges Projekt steht die Sanierung der 35 Jahre alten Geischberghalle auf der Agenda. Als sehr dringend wird die Trocknung und Belüftung der Kellerräume im alten Schulhaus angesehen. Zudem wünscht man sich am Dorfplatz und an der Geischberghalle eine Sicherheitseinrichtung zum Aufstellen des Weihnachts-, Narren- und Maibaums. Auch der Hochwasser-schutz an der Steinach dürfe nicht aus den Augen verloren gehen.

Frommern

Oberste Priorität hat für den Frommerner Ortschaftsrat die Neugestaltung des Zentrums Buhren. Als zweites Nahversorgungszentrum sollte auch der Anspruch gestellt werden, dass der Fußgänger- und Autoverkehr mit einem verkehrsberuhigten Geschäftsbereich vereint werden. Die Kreuzung Jahnstraße/Buhrenstraße müsse ebenfalls komplett überarbeitet werden. Diese Ertüchtigung sei auch wichtig für die Geschäftsleute. Das Gesamtvorhaben soll in mehrere Abschnitte unterteilt werden, um die Geschäftstreibenden nicht zu sehr zu belasten. Eine Million Euro sollen dafür im Haushalt 2019 angemeldet werden. Weiter sollte nach Meinung des Gremiums der Friedhof Dürrwangen einen barrierefreien Zugang erhalten.

Ostdorf

Nach wie vor ganz oben auf der Wunschliste steht für den Ostdorfer Ortschaftsrat die Erschließung neuen Baulands, nachdem derzeit keine städtischen Bauplätze mehr zur Verfügung stehen, es jedoch immer wieder Anfragen gebe. Auch die Anbringung eines Wetterschutzes an der Leichenhalle sowie die Errichtung einer Urnenwand beziehungsweise von Urnenstelen als weitere Grabart stehen auf der Agenda. Die endgültige Herstellung weiterer innerörtlicher Straßen sowie die Straßen- und Wegeinstandhaltung sind ebenfalls dringliche Vorhaben in dem Stadtteil.

Heselwangen

Wie in Ostdorf, so hat auch in Heselwangen die Erschließung neuen Baulands im Gebiet Luß Priorität. Ebenfalls dringend ist die Sanierung des Vereinsheims und die Verbesserung der Trainingssituation des Sportvereins. Weitere Vorschläge betreffen die Anlage eines Boule-Spielfelds und die Installation eines weiteren Spielgeräts auf dem Grillplatz Hangen.

Streichen

Das Streichener Gremium fordert für 2019 den abschließenden Ausbau der Verbindungsstraße nach Balingen. Angegangen werden sollte nach Meinung des Rats zudem die Hangsicherung im Freibad und der Einbau einer Rutsche, die Erneuerung des landwirtschaftlichen Asphaltwegs ins Naherholungsgebiet Irrenberg, die Erschließung von Bauland, die Anlegung von Baumurnengräbern auf dem Friedhof sowie die Sanierung weiterer Straßen und Wege.

Weilstetten/Roßwangen

Das Gremium wünscht sich an erster Stelle für 2019 die Erschließung neuen Baulands im Gebiet Oberer Brühl in Roßwangen sowie die Erschließung der Seniorenanlage in Weilstetten. Zudem stehen zahlreiche Straßenbauarbeiten auf der Agenda, so etwa die Neugestaltung der Ortseinfahrt Weilstetten (Tieringer Straße) von der Einmündung Stocken bis einschließlich der Ankerkreuzung. Auf dem Friedhof Weilstetten sollen weitere Urnengrabkammern geschaffen werden; der Friedhof Roßwangen soll neue Wege erhalten. Im Hochbaubereich stehen unter anderem an der Lochenschule die Erneuerung der Fassadenplatten am Musiksaal, die Errichtung einer Kletteranlage sowie ein neuer Kühlschrank für die Küche der Festhalle auf der Wunschliste.

Zillhausen

Das Zillhausener Gremium hat mehrere Punkte mit hoher Priorität für den Haushalt 2019 angemeldet: Mittelfristig soll an der evangelischen Kirche ein Kreisverkehr angelegt werden mit dem Ziel, die Geschwindigkeit auf der Ortsdurchfahrt zu reduzieren. Auf dem Friedhof soll die Pflasterung der Wege fortgeführt werden. Auf der Heusteige wird die Fortsetzung der 2017 begonnenen Sanierung gewünscht. Weitere Wünsche sind die Sanierung des Wegs zum alten Sportplatz und die energetische Fassadensanierung am Schulgebäude.