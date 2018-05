Eine interessante Vogelstimmen- und Naturführung hat der Naturschutzbund (Nabu) zusammen mit dem Engstlatter Albverein unter der Leitung von Peter Faber unternommen. Bei schönstem Sonnenschein begann die Tour beim Freibad in Engstlatt. Dabei konnte in einer ehemaligen Spechthöhle der Star beim Anflug auf die Nesthöhle beobachtet werden. Weiter ging es durch Engstlatt in Richtung Espach, wo sich ein Neuntöterpaar am Obstbaum zeigte. Im Bereich Stelle beobachtete die Gruppe einen segelnden Schwarzmilan. Peter Faber erläuterte die Gehölz- und Obstbaumarten und erklärte die einzelnen Vogelstimmen und Vogelarten. Foto: Privat