Balingen Walters "Lehr-Konzept" geht am Ende voll auf

TV-Trainer Markus Walter bescheinigte seinem Team eine starke Leistung. "Meine Spielerinnern haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir sind aus einer sicheren Abwehr heraus immer wieder zu schnellen Angriffen und einfachen Toren gekommen. Das war uns wichtig, da wir wussten, dass es in der Halle, in der kein Harz benutzt werden darf, schwer werden würde im Positionsangriff."

Die Gastgeberinnen gestalteten die Anfangsphase ausgeglichen bis zum 4:4 (10.); dann gelang es den "Füchse"-Frauen sich auf 8:5 abzusetzen. Doch Lehr kam noch mal zurück und lag nach 25 Minuten sogar mit 12:10 vorne. "In dieser Phase haben wir etwas zu viele Chancen verballert", sagt Walter. Doch die TVW-Frauen schlugen zurück: Carina Zanger und Vivian Schäfer sorgten mit jeweils einem Doppelpack, dass aus dem Rückstand eine 14:12-Halbzeitführung wurde.

Nach dem Seitenwechsel bauten die Gäste auch dank der mit elf Toren überragenden Sonja Maute ihren Vorsprung sukzessive aus und lagen nach Zangers Siebenmeter zum 20:15 (47.) erstmals mit fünf Toren vorne. Diesen Vorsprung ließen sich die Weilstetterinnen auch in der Schlussphase nicht mehr nehmen und siegten am Ende verdient mit 26:21. TV Weilstetten: Falter, Weckenmann; Zanger (7/4), Haug, Roth (1), Herre, Bartz, Klaiber, Pekdag, Maute (11), Schäfer (6), Fuhrmann (1), Terendy.