Balingen Waldorfschule präsentiert ihre große Vielfalt

Balingen-Frommern. Die Veranstaltung begann mit verschiedenen Präsentationen aus dem Unterricht der Schüler, die mit ihren Lehrern Gedichte, Lieder und Theaterspiele einstudiert hatten. So trat die 6. Klasse unter der Leitung von Ute Grebe beispielsweise mit einem französischen Sprechgedicht auf, während die 4. Klasse von Michael Vogel bildlich darstellte, was es eigentlich heißt, seinem Gegenüber zu vertrauen. Die Viertklässler bildeten dabei mit ihren Händen eine Brücke, über die ihre Mitschüler balancieren mussten.

Nach der unterhaltsamen Begrüßung bot das Kollegium Einblicke in Unterrichtsfächer der Waldorfschule, Führungen über den Campus einschließlich des Kindergartens und der Krippe, praktische Tätigkeiten und Schülercafés. Ein Schulfach der offenen Unterrichte war besonders gut besucht, nämlich die Vorstellung des Fachs Eurythmie mit der 5. Klasse, dessen Leitung die Lehrerin Natalia Acuvola übernahm.

Die Eurythmie ist eine anthroposophische Bewegungskunst, in deren Philosophie jedem Buchstaben des Alphabets eine bestimmte Gebärde zugeordnet ist. So interpretieren die Schüler beispielsweise Gedichte oder Musikstücke und geben sie in bestimmten Bewegungen wieder. Das präsentierten die Fünftklässler auch am vergangenen Samstag mit Hilfe Aculovas, denn sie stellten eine eurythmische Interpretation eines Musikstücks aus der Filmtrilogie "Der Hobbit" vor, für die sie sich anerkennenden Beifall ernteten. Mit Kupferstäben galt es dann, das eigene Körpergleichgewicht zu finden und die Stäbe möglichst präzise zu balancieren, was den Kindern gut gelang. Danach wurden Zweierpaare gebildet, die sich untereinander die Stäbe im Rhythmus von Klavierklängen zuwarfen. Obwohl die Schüler die Choreographie laut Natalia Aculova erst einmal zuvor üben konnten, gelang es den Fünftklässlern bereits beinahe fehlerlos.