Balingen Wärmstes Jahr in Balingen seit langer Zeit

Viel zu warm, viel zu trocken und sonnenscheinreicher als üblich – allerdings ließ der Frühling zunächst auf sich warten. Im März wurde es erst im letzten Monatsdrittel etwas wärmer und freundlicher. Zuvor zeigte sich der Winter in seiner ganzen Stärke. Am Tag des Frühlingsanfangs ging die Temperatur auf minus 7,1 Grad zurück und an zehn Tagen lag noch eine geschlossene Schneedecke. Der April 2018 schrieb Wettergeschichte: Er war nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Zudem war der Monat überaus sonnig, aber auch bedenklich trocken. Mit dem April begann auch der Sommer, denn er brachte in Balingen schon fünf Sommertage mit 25 und mehr Grad hervor; die Sonne schien 245,6 Stunden lang. Alles blühte, und die bunte Pracht sollte diesmal erhalten bleiben. Im Jahr zuvor erfroren im April alle Blüten. Auf den wärmsten April seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnung folgte ein ebenso warmer Mai. Insgesamt war das Frühjahr laut den Wetterdaten aus Heselwangen um 2,7 Grad wärmer als der langjährige Durchschnitt, fast durchschnittlich sonnig, doch wiederum etwas zu trocken.

Sommer

Die Sommermonate Juni bis August waren im Jahr 2018 wärmer, trockener und deutlichen sonnenscheinreicher als üblich. Der Juni war angenehm warm ohne drückende Hitze, recht sonnig und in der ersten Monatshälfte auch nass genug. Der Juli präsentierte sich als ein Supersommermonat: Es war zwei Grad wärmer als der langjährige Durchschnitt, 22 Sommertage wurden gezählt, Sonnenschein verwöhnte die Menschen und es war, trotz längerer trockener Phasen, fast durchschnittlich feucht. Am wärmsten wurde es im letzten Monatsdrittel zum Beginn der Sommerferien, es gab die ersten der insgesamt fünf "heißen Tage" mit 30 und mehr Grad. Der heißeste Tag des Jahres war der Monatsletze mit 34,5 Grad. Auch der August trug seinen Teil zum Rekordsommer bei: 22 Sommertage und elf heiße Tage wurden registriert, die Durchschnittstemperatur betrug 20,2 Grad, es war der wärmste Monat des Jahres. Insgesamt war der Sommer 2018 deutlich wärmer als im langjährigen Durchschnitt (19,3 Grad, durchschnittlich 17 Grad) und auch deutlich zu trocken: An Niederschlag fielen in den drei Monaten nur 212,1 Litern pro Quadratmeter (277,2 Liter). Beim Sonnenschein konnte der Sommer ebenfalls auftrumpfen – hier steht dem Durchschnittswert von 695,5 Stunden eine Sonnenscheindauer von 793,9 Stunden gegenüber. Was Sonnenanbeter, Schwimmbäder und Cabriofahrer erfreute, hatte aber auch schlimme Schattenseiten: Die Regenarmut seit Februar ließ Fische und anderes Getier elend in den zu Rinnsalen verkümmerten Bächen und Flüssen verenden, und die Landwirte beklagten Notreife und Ernteeinbußen.

Herbst

Mit einem im Witterungsverlauf mehr sommerlichen als herbstlichen September ging der Sommer in den kalendarischen Herbst über. Der Monat war gegenüber seinem Durchschnittswert bei uns um 2,4 Grad zu warm. Mit der Gesamtsumme von 256,1 Sonnenscheinstunden wurde der Monat zum sonnenscheinreichsten September seit Bestehen der Station in Heselwangen. Beim Niederschlag sah es gänzlich anders aus – da kamen in der Summe nur 29,6 Liter zusammen – 68,6 Liter sind es im Durchschnitt. Pünktlich zur Umstellung von Sommerzeit auf die Winterzeit am 28. Oktober setzte auch der Winter mit Schnee und Frost ein. Davor war der Oktober viel zu warm, golden und extrem trocken, und er war bis über die Monatsmitte hinaus auf bestem Wege, der wärmste, der sonnigste und der trockenste Oktober seit Bestehen der Station zu werden. Zudem gab es im Oktober noch drei Sommertage mit über 25 Grad Celsius. Mit diesen kamen im ganzen Jahr 87 Sommertage zusammen. Gleich viel gab es im Jahr 2003, und so teilen sich 2003 und 2018 den Rekord mit den meisten Sommertagen seit dem Jahr 1980. Der November 2018 war der zehnte Monat in Folge, der 2018 zu trocken ausfiel. Und trotz einiger Vorboten auf den Winter mit Schnee-, Frost- und Eistagen fiel der Monat dennoch zu warm und überaus sonnig aus. Mit dem November geht für die Meteorologen auch der Herbst zu Ende – ein Herbst, in dem alle Monate zu warm, extrem zu trocken und überdurchschnittlich sonnig waren, der aber auch eine überaus reiche Obsternte bescherte. Trotz der Trockenheit, aber ohne die Blüten und die Früchte gefährdenden Fröste gedieh das Kern- und Steinobst von Frühling bis Herbst prächtig und in Massen.

Der Dezember zählt für die Meteorologen schon zum Winter 2018/2019. 2018 war der Monat um 2,2 Grad wärmer als der langjährige Durchschnitt, aber mit zu wenig Sonne, und er war nach dem Januar endlich mal wieder ein Monat, der zu nass ausfiel.