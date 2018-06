Balingen Wärmeversorgung Teil zwei

Seinen Segen hat am Dienstag der Stadtwerkeausschuss gegeben. In der Sitzung wurde daran erinnert, dass im ersten Schritt ein Blockheizkraftwerk im Gebäude 35 der Neuen Straße eingebaut worden war. Es folgte das Verlegen der Leitungen in der Neuen Straße; beide Maßnahmen seien Ende August 2017 termingerecht abgeschlossen worden.

Bis zur Schlossstraße

Die Planungen für den zweiten Abschnitt sehen vor, dass eine weitere Leitungstrasse von der Kreuzung Herrenmühlenstraße bis zur Schlossstraße geführt wird. 280 000 Euro sind für dieses Vorhaben eingestellt.