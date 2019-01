Balingen Vortrag zum Frauenwahlrecht

Am 19. Januar 1919 durften Frauen im Deutschen Reich erstmals an Wahlen teilnehmen und auch selbst gewählt werden – ein "Meilenstein in der Geschichte der Demokratie in Deutschland", wie es in der deutschlandweit begangenen Aktion verlautet. Im Hinblick auf die Kommunalwahlen im Mai erhalte dieses Jubiläum eine besondere Relevanz, so die Veranstalter.

Frauen der ersten Stunde

Der Vortrag zum Thema "100 Jahre Frauenwahlrecht im Zollernalbkreis" möchte zunächst die ersten politisch engagierten Frauen in der Region Zollernalb vorstellen, wobei besonders auf die Stadt Balingen eingegangen wird. Ausgehend davon sollen sodann die Möglichkeiten und die Grenzen von Kommunalpolitikerinnen im historischen Verlauf herausgearbeitet werden.