Balingen Vorerst nur unbelasteter Erdaushub

Zollernalbkreis (gu). Die Übernahme und der Weiterbetrieb der beiden Deponien sind Thema in der öffentlichen Kreistagssitzung am Montag, 18. Juni, 18 Uhr, im Sitzungssaal des Landratsamts. Auf Antrag der Städte Albstadt und Balingen werden wie mehrfach berichtet die Entsorgungspflichten damit ab 1. Juli auf den Landkreis übertragen. Dazu soll mit den Städten Albstadt und Balingen eine Vereinbarung über die Übernahme und den Weiterbetrieb der Entsorgungsanlagen abgeschlossen werden. Die für den Betrieb erforderlichen 6,5 Planstellen sollen laut Beschlussvorschlag vom Kreistag bewilligt werden.

Für die Aufwendungen von 592 632 Euro für den laufenden Betrieb der Erddeponien und die überplanmäßigen Auszahlungen von 620 000 Euro für die Übernahme der Anlagen, Gutachten und baulichen Anpassungen stehen keine Haushaltsmittel zur Verfügung. Auch die 6,5 Planstellen, die für die Erledigung der Aufgaben erforderlich sind, müssen außerplanmäßig bewilligt werden.

Auf den beiden Deponien soll in Zukunft nicht nur unbelasteter Erdaushub (Deponieklasse 0), sondern auch Bauschutt (Deponieklasse I) angenommen werden. Die Balinger Erddeponie "Hölderle" soll dazu in einem Teilbereich ausgebaut werden. Auch im westlichen Teil der Albstädter Erddeponie "Neuweiler" soll ein zusätzlicher Abschnitt für Deponieklasse I eingerichtet werden. Damit soll vermieden werden, dass Bauschutt aus dem Zollernalbkreis – wie bisher praktiziert – in Nachbarlandkreisen entsorgt werden muss.