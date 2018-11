Balingen Vorerst kein Warentauschtag mehr

Untätig bleiben die Veranstalter indes nicht. Sie wollen sich auf die Suche nach einer größeren Halle machen. Denn es habe sich gezeigt, dass die Eberthalle für die Massen schlicht zu klein sei. Zudem lasse die vorgegebene Ausrichtung der Tische keinen Raum für Ordnung. In Hechingen zum Beispiel dürften die Tische im Quadrat aufgestellt werden, in der Mitte stünden Helfer, die sortierten und alles im Blick hätten. In Balingen gebe es hingegen nur Tischreihen.

Die Balinger wollen nun den Hechingern über die Schulter schauen, wenn dort der nächste Warentauschtag steigt. Neben einem neuen Veranstaltungsort werden auch weitere Helfer gesucht. In Hechingen standen 60 Menschen parat, in Balingen waren zwölf Helfer vor Ort. Schlicht zu wenig. Bis zum Oktobertermin 2019 sollen somit für Balingen ein neuer Standort sowie viele Helfer und Kooperationspartner gefunden werden.