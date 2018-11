Balingen Vorerst kein neuer Rewe in Innenstadt

Doch nun ist Gewissheit, es konnte - zumindest vorerst - keine Lösung gefunden werden. Laut einer Unternehmenssprecherin wurden "in den letzten Monaten sämtliche in Frage kommende Standorte seitens der Stadt oder seitens der Investoren geprüft." Daraus habe sich aber kein neuer Supermarkt-Standort ergeben, der langfristig wirtschaftlich rentabel umsetzbar wäre. Letzteres war es auch, warum die Filiale im CityCenter Ende Oktober geschlossen wurde. Der Markt konnte die ihm zugedachte Funktion eines "Ankermieters", der Kundschaft ins CityCenter lockt, nicht erfüllen.

Rein rechnerisch bedeutet die Absage, dass die statistisch ohnehin schon bestehende Unterversorgung mit Lebensmittelmärkten in Balingen sich weiter verschlechtert, insbesondere in der Innenstadt. Die anderen Märkte in der City - insbesondere Lidl sowie der Biomarkt B2 an der Bahnhofstraße sowie im erweiterten Radius der Edeka-Markt und Aldi an der Albrechtstraße - werden damit für die Nahversorgung der Menschen in der Innenstadt wichtiger denn je.

Umfrage zeigt: Anwohner wünschen sich Supermarkt für Innenstadt