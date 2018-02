Balingen Vor allem Frauen sind betroffen

Angehörige seien oft in einem Dilemma. Einerseits sähen sie die Not, anderseits geben die Betroffenen oft das Signal, dass Sie in Ruhe gelassen werden und alleine mit der Situation zurechtkommen wollten. Resmark appellierte an die Angehörigen, nicht aufzugeben, dranzubleiben und vor allem die Situation aushalten zu können.