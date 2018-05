Balingen Von Rehen, Wildschweinen und vielen Ängsten

Zollernalbkreis. Das, obwohl in Deutschland kein Fall von ASP bekannt wurde und die Seuche laut Forstamtsleiter Christian Beck "forstlich irrelevant" ist: "Im schlimmsten Fall sterben einzelne Tiere."

Zusammen mit Revierleiter Siegfried Geiger, der für das Forstrevier Balingen-West zuständig ist, sind wir im Hardtwald oberhalb der Staatsdomäne Bronnhaupten unterwegs. Hier, im Hardtwald, gebe es wenig Schwarzwild, sagt Geiger. "Die Tiere sind hochintelligent, sie ziehen von Kirrung zu Kirrung, und bei uns gilt Kirrungsverbot." Andere würden die Tiere mit kleinen Mengen Futter anlocken, weiß er: "Ein Nachbar schießt 40 bis 50 Wildschweine im Jahr."

Panikmache gebe es vor allem aus dem Bereich der Landwirtschaft. Zwar sei es sinnvoll, in den Bestand einzugreifen, wenn er stark zunehme. Aber: "Die Schweinefleisch-Lobby fordert Abschusszahlen, die für uns nicht erreichbar sind", sagt Beck. Bei den Züchtern gehe wohl die Angst um, dass es – ähnlich wie bei der Vogelgrippe – einen Fall in Deutschland geben könnte und dann kein Fleisch mehr ausgeführt werden darf: "Dann gibt es Schutz-, Kern- und Beobachtungszonen, und es darf nichts mehr exportiert werden." Der Fleischexport sei für die Volkswirtschaft von Bedeutung, "vielleicht wartet die Konkurrenz im Ausland schon darauf, dass in Deutschland ein Fall gemeldet wird, dann verbessern sich die Marktchancen bei den anderen".