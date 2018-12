Balingen Von Hexenprozess bis Raketenflug

Dieses Programm wird unter dem Schwerpunktthema "Burgen und Ruinen" stehen. Im Anschluss hält Kreisarchivar Andreas Zekorn einen Vortrag zum Thema "Kleindenkmale im Zollernalbkreis".

Im Zollernalbkreis findet sich demnach eine Vielzahl an Kleindenkmalen, die oft zu spannenden und bewegenden Geschichten führen: Ein Sühnekreuz dokumentiert einen um das Jahr 1473 begangenen Totschlag, eine Hausinschrift und ein Wirtshausschild führen zu einem Hexenprozess im Jahre 1596, und ein Gedenkstein unweit von Straßberg erinnert an den ersten missglückten Start eines bemannten Raketen-Flugzeugs 1945 kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs.

Diese und zahlreiche weitere Kleindenkmale im Zollernalbkreis werden in dem Vortrag vorgestellt. Sie finden sich zudem in der Publikation "Schätze am Wegesrand", die nächstes Jahr erscheinen wird. Die Kleindenkmale wurden im Rahmen eines landesweiten Projekts von 2010 bis 2014 mit Hilfe von 116 ehrenamtlichen Helfern flächendeckend inventarisiert und dokumentiert. Im Verlaufe von rund drei Jahren erfassten die Ehrenamtlichen 3392 Kleindenkmale.