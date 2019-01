Balingen Von der Sichelschule über die Ausbildung zur Karriere

Balingen. Auch die Eltern der Schüler waren eingeladen und erhielten wichtige Informationen zum Haupt- und Realschulabschluss sowie zum Übergang an die gymnasiale Oberstufe.

Markus Quitte, Marcel Stenzel und Benjamin Wabersich informierten über die Bildungswege und das Verfahren an der Gemeinschaftsschule. Dass keine Entscheidung in Bezug auf die Berufswahl endgültig ist, schilderte sehr anschaulich Michaela Lundt von der Handwerkskammer Reutlingen. Sie rief die Schüler und Eltern eindringlich dazu auf, sich an dem zu orientieren, woran man Freude habe, und zeigte an verschiedenen Beispielen auf, welche Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten eine abgeschlossene Berufsausbildung bietet.

Theorie und Praxis