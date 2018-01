Balingen Von Cats über Evita bis Starlight Express

Balingen. Die zweieinhalbstündige Show in der Balinger Stadthalle zu Ehren eines der größten Musicalkomponisten aller Zeiten bringt zahlreiche Auszüge aus seinen Meisterwerken: Das Phantom der Oper, Cats, Jesus Christ Superstar, Evita, Sunset Boulevard, Starlight Express, Aspects of Love, Liebe stirbt nie, Song and Dance, Requiem und anderen.

Vier Gesangsolisten und acht singende und tanzende Musicaldarsteller, allesamt aus dem Londoner West End, nehmen die Zuschauer dabei mit auf eine emotionale Bergund Talfahrt der großen Gefühle.

Liebe, Verführung, Bewunderung, Humor, Habgier, Spiritualität, Hoffnung, Inspiration: Webbers Musik deckt die ganze Bandbreite menschlicher Emotionen ab und gerade deshalb erfreuen sich sein Werk und seine Musik weltweit so großer Beliebtheit und stoßen in den verschiedensten Kulturkreisen auf nie dagewesene Begeisterung.