Balingen Von Aufgaben, Schwerpunkten und Versäumnissen

Kräfte bündeln

Neu sei zwar das kommunale Haushaltsrecht, sagte Ulrich Teufel, Fraktionssprecher der SPD, eine "ungute Tradition" habe sich aber nicht geändert. So werde der Haushalt erst wieder legitimiert, nachdem schon ein Monat des laufenden Jahres vorüber sei. Es gebe die Soll-Vorschrift, dass der Haushalt spätestens ein Monat vor Beginn des neuen Jahres verabschiedet sein soll.

Nicht nur daran gelte es zu arbeiten. In punkto preiswertem Wohnraum "muss die Stadt mehr tun", forderte Teufel. Alle Kräfte seien zusammenzuführen, die Interesse daran hätten, "dass das Wohnraumangebot im preisgünstigen Sektor des Marktes auch in unserer Stadt wachsen kann". Als weitere Aufgabe nannte er die Anpassung der Öffnungszeiten der Kinder-Betreuungseinrichtungen an die Bedürfnisse junger Familien. Und für die zunehmende Zahl an Pflegebedürftigen und die Versorgung von jüngeren pflegebedürftigen Menschen gelte es Konzepte zu erstellen.

Mehr investieren

"Balingen wächst und gedeiht. Doch am deutschen Konjunkturhimmel brauen sich derzeit kräftige Wolken zusammen." Diese Einschätzung traf Werner Jessen, Fraktionssprecher der Freien Wähler. Es sei daher notwendig, an einer stabilen Haushaltsführung festzuhalten, "ohne die positive Entwicklung von Balingen zu bremsen.".

Nach Ansicht von Jessen blieben die Schulsanierungen ein Schwerpunkt in diesem Jahr. Auch die Innenstadtentwicklung gehe weiter, wobei Jessen nicht nur die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes und ein Parkraumkonzept meint. Denn "Sorgen" bereitet ihm das "allmähliche Ladensterben" in der Innenstadt, und die Lebensmittelversorgung sei sehr unbefriedigend.

Weil der Gesamtzustand der Straßen immer schlechter werde, mahnte Jessen an, "zwingend mehr zu investieren, auch vorbeugend". Ein weiteres "Ärgernis": die überregionale Verkehrsanbindung. "Wir brauchen eine verlässlichere, schnellere Bahn mit einer engeren Taktung, besserem Service und Elektrifizierung". Und weiter: "Wir dürfen nicht nachlassen im zähen Ringen um einen beschleunigten Ausbau der B 27."

Nicht nachgeben

"Unsere Stadt muss für die Zukunft folgender Generationen lebenswert bleiben." Darauf ist nach Ansicht von Uwe Jetter, Sprecher der Grünen-Fraktion, bei all den Aufgaben, die sich die Stadt vorgenommen habe, zu achten. Alle Maßnahmen seien ständig zu hinterfragen, ob sie dem Anspruch der Ökologie und der Nachhaltigkeit gerecht würden. Zum Beispiel sei es falsch, im Falle der Ausweisung gewerblicher und privater Bauflächen "jedwedem Druck" nachzugeben. Und für das geplante Wohngebiet "Stapfel" empfahl er eine Verdichtung durch Reihen- und Mehrfamilienhäuser.

Beim Thema "Mobilität in unserer Stadt" regte Jetter die Ausstattung des städtischen Fuhrparks mit E-Mobilen und E-Bikes an und die Errichtung der dafür nötigen Infrastruktur durch die Stadtwerke. Außerdem könne die Neugestaltung der Stadtbuslinien eine Chance sein, den ÖPNV attraktiver zu gestalten. Und weil Balingen eine Kulturstadt sei, soll der Arbeitskreis zu den Kunstveranstaltungen spätestens nach der Kommunalwahl im Mai reaktiviert werden.

Gedanken machen

Unter anderem wegen des Schuldenstands von 23,5 Millionen Euro bezeichnete FDP-Fraktionssprecher Dietmar Foth die Haushaltslage der Stadt als "kritisch". Dabei sei es 2018 bei weitem nicht gelungen, die vorgesehen Baumaßnahmen umzusetzen. "Gut finden wir das aber nicht", so der FDP-Fraktionssprecher, "Ärger und Verdruss" bei den Bewohnern seien die Folge.

Auch auf "Versäumnisse" wies Foth hin. So habe die Fraktion im vergangenen Jahr eine "kritische Analyse" im Falle der Wirtschaftsförderung angeregt. Geschehen sei aber nichts, ebenso wenig beim "wichtigen Zukunftsthema Versorgung der Bevölkerung mit ambulanter Medizin", das er zum dritten Mal in Folge thematisiere. "Wir sind da schon ins Hintertreffen geraten", hielt Foth mit Blick auf den Landkreis und andere Städte fest.

Im Falle des Stadtarchivs fordere die Fraktion eine Platzierung in Richtung zur Straße "Im Roßnägele". An der vorderen Ecke des Freibadparkplatzes mit Blick aufs Zollernschloss sei dann eine Brauereigaststätte mit Biergarten denkbar, die mit einem neuen "Mühlengeist" im Norden eine "runde Sache" werden könnte. Zudem würde es sich lohnen, sich über den Erhalt des Schwefelbads Gedanken zu machen; in den Wettbewerbsarbeiten zur Gartenschau sei von Abriss keine Rede.