Balingen Vom "Höfle" hin zur Staatsdomäne

Balingen. Sein "Höfle" in Tamm mit gerade mal sieben Hektar Eigentum hatte Jakob Ernst gegen den Pachtbetrieb mit 185 Hektar landwirtschaftlicher Fläche getauscht. Die früheren Pächter hatten ihren Pachtzeitraum wegen Missernten und wirtschaftlichen Problemen nicht durchhalten können.

Im Juli 1898 heiratete Jakob Ernst. Ab Juni 1899 kamen neun Kinder zur Welt. Auf Bronnhaupten waren 30 Leute fest angestellt; sie und die Tagelöhner hielten den Betrieb mit Pferde- und Ochsengespannen am Laufen. Gras mähen und einbringen, als Grünfutter und Heu, all das geschah in Handarbeit. Zur Ernte kamen Schnitter aus der Rhön. Auch im Stall war alles Handarbeit: Die Kühe wurden gemolken, der Mist geladen, ausgebracht und verteilt. "Dabei", meint Betriebsleiter Günter Ernst scherzhaft, "hatte man wenigstens warme Füße."

Der Bronnhaupter Hof hatte einen eigenen Schmied und Wagner für die Gespanne und den Fuhrpark. Erst in den 1920er-Jahren kamen nach dem Ableger die ersten Bindemäher zum Einsatz. Sie wurden von drei Pferden gezogen. Das Erntegut wurde in Hocken zum Trocknen aufgestellt, später wurde es abgefahren und im Winter gedroschen. Ein Unwetter vernichtete im Juli 1926 die gesamte Ernte und einen Großteil der Gebäude, ähnlich wie der Orkan "Lothar" am 26. Dezember 1999.