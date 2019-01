Balingen Vom eigenen Auto eingeklemmt

Laut Polizei war der Renault des 60-Jährigen auf der Steigungsstrecke wegen Schnee- und Eisglätte nicht weitergekommen. Im Gegenteil: Das Fahrzeug rutschte zurück. Dem Fahrer gelang es noch, auszusteigen. Die Polizei vermutet, dass der 60-Jährige versuchte, das Auto am Weiterrutschen zu hindern.

Aber auf der glatten Straße war dies ein aussichtsloses Unterfangen. Das Fahrzeug rutschte noch etwa 50 Meter weiter bergab abwärts und kam links der Straße an einem Baum zum Stehen.

Der Fahrer wurde am Boden liegend zwischen Baum und Auto eingeklemmt erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Tübingen gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, den die Polizei auf etwa 3000 Euro schätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Balingen war mit fünf Fahrzeugen und 22 Mann zur Rettung des 60-Jährigen im Einsatz.