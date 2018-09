Balingen Vom "besten Schurken" zum Jesu-Jünger

Als Steuerberater beste Kontakte in die Welt der Reichen und Schönen

Müller hat ein ebenso abwechslungsreiches wie abenteuerliches Leben hinter sich: Als Steuerberater hatte er Kontakte in der Welt der Schönen und Reichen, wo er sich mit Drogen, Partys, Luxusartikeln und der Münchner Schickeria bestens auskannte. Er bezeichnet sich selbst als "ziemlich besten Schurken". Josef Müller ist 1955 geboren und erlitt 1973 einen Autounfall; seitdem ist er querschnittgelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen. 1980 erfolgte die Prüfung zum Steuerberater, danach war er in vier Steuerkanzleien tätig. Als Steuerberater beherrschte er die Kunst der Geldvermehrung wie kein Zweiter. Riskante Finanzgeschäfte zählten zu seinem täglichen Brot – immer am Rande der Legalität, immer darauf bedacht, nicht von der Steuerbehörde, seiner Frau oder der Polizei erwischt zu werden. Er war jahrelang ein genialer und geschätzter Berater im Münchner Jet-Set, dem es als Rollstuhlfahrer gelungen war, nach ganz oben zu kommen und sogar Honorarkonsul von Panama zu werden.

Später geriet er immer häufiger mit dem Gesetz in Konflikt. Er kam fünf Jahre in Haft und fand dort den Sinn des Lebens: Im Gefängnis las er das Neue Testament – Neues Leben. So fand er zu Jesus, und einem neuen Leben.