Balingen Volksfest: Reporter macht den Selbstversuch

Das ist richtig schweißtreibende Arbeit, denn der große Grill steht direkt neben uns und gibt eine extreme Hitze ab. Auf meine Frage, wie er das eine ganze Schicht lang aushält, meint Andy nur, dass er reichlich Wasser trinke und ab und zu ja sowieso im Kühlraum Nachschub holen müsse. Nur an besonders anstrengenden Tagen gehe er in der Pause ab und zu auch mal schnell duschen. Andy ist ein guter Lehrmeister - und so habe ich schnell den Bogen raus, komme in einen regelrechten "Flow". An seine Geschwindigkeit reiche ich jedoch bei Weitem nicht heran. Er scheint mit den Brathähnchen regelrecht zu jonglieren.

Nach der Gluthitze beim Grill ist eine Runde im "Parkour"-Fahrgeschäft eine willkommene Abkühlung. Die Sitze drehen sich über mehrere Achsen gleichzeitig und wechseln ruckartig auch mal die Richtung. Der Fahrtwind zaust mir durchs Haar - ein tolles Gefühl!

Zweite Station: Der Zapfhahn

Beim Zapfen läuft es schlechter. Ich habe das nämlich noch nie zuvor gemacht. Den ersten Krug fülle ich einfach nur mit Schaum. Am Anfang komme immer erstmal eine Menge Schaum, erklärt mir lächelnd Nicola, der die Station bedient. Den müsse man in einem Krug auffangen und direkt im Anschluss gleich den nächsten Humpen unter den Zapfhahn halten.

Die Kellner geben ihre Bestellungen auf - und egal, ob sie drei, fünf oder neun Krüge Bier verlangen, Nicola ist innerhalb von Sekunden damit fertig und bereit für die nächste. Routiniert dreht er sich ringsherum, füllt nacheinander die Krüge und platziert sie auf der Theke. Bei ihm sieht das ganz leicht aus - ist es aber nicht. Mit einem mitleidigen Lächeln signalisiert er mir, nach ein paar schaumgekrönten Versuchen, dass ich es wohl besser mit etwas anderem versuchen sollte.

Dritte Station: Maßkrüge schleppen

Bei den Kellnern muss ich richtig kräftig zupacken. Fünf Maßkrüge auf einmal durch die Menge im Festzelt an den richtigen Tisch zu bringen, ist ganz schön schwer. Zum Glück nehmen die Leute Rücksicht und machen uns Platz. Trotzdem geht das auf Dauer ganz schön in die Arme. Noch ein paar Stunden davon und ich könnte vermutlich nicht mal mehr den kleinen Finger anheben.

Doch glücklicherweise lande ich schon wenige Bestellungen später am Tisch der Fußballer vom SV Erlaheim, die auf dem Balinger Volksfest ihren Bezirkspokalsieg feiern. Die Fußballer wollen mich gar nicht mehr gehen lassen, schließlich lasse ich mich von ihrer Stimmung mitreißen und singe ein bisschen mit.

Nach meinem Schnupper-Einsatz im Festzelt ist mir klar: Die Männer und Frauen, die die ganze Arbeit auf Volksfesten wie in Balingen stemmen, haben echte Knochenjobs. Es kommt dabei auf Koordinationsfähigkeit, Schnelligkeit, Kraft und Geschick an. In meinen Augen haben diese Menschen richtig Respekt verdient.