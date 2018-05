Balingen Volksfest nimmt Fahrt auf

Balingen. Es ging heiß her am Eröffnungstag des Balinger Volksfestes. Buchstäblich: die Sonne heizte das Festzelt von Karl Maier auf, die Liveband "Hautnah" die Stimmung an den Tischen. Kellner in Lederhosen schleppten ganze Bretter voller knuspriger Hähnchen, dem Markenzeichen vom "Göckelesmaier" an die Tische. Bedienungen im Dirndl sorgten dafür, dass die Maß bei jedem Gast immer voll und vorrätig war.

Mitten drin am Eröffnungstag: Oberbürgermeister Helmut Reitemann mit seiner stilecht im Dirndl gekleideten Gattin Cäcilia. Schließlich hatte ihr Mann die wahrscheinlich wichtigste Aufgabe des Tages: das Fass anstechen. Es gelang dem Stadtoberhaupt nach sechs beherzten Schlägen mit dem Holzhammer auf den Zapfhahn. Dann konnte offiziell das von der Brauerei Dinkelacker eigens für die Balinger Sause gebraute Festbier ausgeschenkt werden.

Wer sich nicht (nur) auf die durch das Festbier verursachten Umdrehungen verlassen will, der hat bei 14 Fahrgeschäften die Gelegenheit, sich ordentlich durchschütteln zu lassen. Die Palette reicht von den Klassikern wie den Boxautos und der Petersburger Schlittenfahrt bis hin zu Geisterbahn oder "Godzilla" und "Blackout". Beide heißen so, wie sie sind – rasant und eine echte Mutprobe.