Balingen Volksfest lockt mit zahlreichen Fahrgeschäften

Dank der guten Kontakte, die die Maiers nicht zuletzt dank anderer großer Veranstaltungen wie des Stuttgarter Frühlingsfests in der Schaustellerbranche besitzen, seien von Anfang an auch hochwertige Fahrgeschäfte nach Balingen gekommen.

"Peu à peu" habe man die Veranstaltung "hochgepäppelt". Das habe sich nach sechs bis acht Jahren ausgezahlt. Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit, rechnet Maier in diesem Jahr wieder mit 30. bis 40.000 Besuchern an sechs Tagen.

Bevor diese ihren Spaß haben können, müssen aber die Mitarbeiter der verschiedenen Attraktionen kräftig schwitzen. Am Montagmittag waren noch einige Lücken auf dem Platz. So stand zwar "Disco Fieber" als Hingucker am Eingang schon, doch fehlte beispielsweise mit "Godzilla" eines der großen Fahrgeschäfte.

"Black Out" wurde gerade auf einem Tieflader angefahren und dann unter dem wachsamen Blick des Platzmeisters Gerhard Drodowsky zentimetergenau an die richtige Stelle manövriert. Bis Mittwochmorgen müssen alle Schausteller mit dem Aufbau fertig sein, denn dann kommt das städtische Baurechtsamt für die technische Abnahme.

Maß Bier bei 8,50 Euro

Die feierliche Eröffnung mit Fassanstich ist am Mittwoch, 30. Mai, um 18.30 Uhr im Zelt von Göckelesmaier. Apropos Fass: Mit 8,50 Euro kostet die Maß Bier 30 Cent mehr als im Vorjahr. Damit trinkt man in Balingen noch deutlich günstiger als etwa in Stuttgart.

Veranstalter Karl Maier berichtet, die Brauereien hätten die Preise seit dem vergangenen Jahr um acht Prozent angehoben. Fünf Cent mehr je Maß bekämen die Bedienungen – "mit 30 Cent mehr sind wir also moderat und geben im Grunde nur die Preiserhöhung weiter", sagt er.

Maier verweist auch darauf, dass man nicht nur gutes, flottes Personal und viel Aufwand mit dem großen Bierzelt habe, sondern auch keinen Eintritt verlange – trotz Live-Musik an fünf Tagen. "Das hat alles seinen Preis."

Bis kommenden Montag, 4. Juni, sind die Fahrgeschäfte in Betrieb, werden sich die Göckele an den Spießen drehen und kühle Getränke in die Gläser fließen. Geöffnet hat das Volksfest am Mittwoch ab 16 Uhr, am Donnerstag und Sonntag ab 12 Uhr sowie Freitag, Samstag und Montag ab 14 Uhr. Am Montag gibt es gegen 22 Uhr ein Feuerwerk zum Festabschluss nach dem Familientag.