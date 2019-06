Balingen Volksfest-Betreiber sind mit Besuch zufrieden

"Balingen ist immer eine sichere Bank, und wir sind gerne hier", sagte auch Julius Kinzler vom "Musik Express". Die Bilanz sei im Vergleich zu den vergangenen Jahren sogar noch besser. Kinzler erwähnte, dass die großen Feste in manchen Gemeinden in den vergangenen Jahren nicht mehr so gut gelaufen sei, in Balingen komme das Volksfest aber immer noch sehr gut an, freute er sich.

Am Montag ist der letzte Tag des Balinger Volksfests und zugleich der Spartag. Von 14 bis 20 Uhr wird es ermäßigte Preise auf dem Festplatz geben. Von 15 bis 17 Uhr können sich Kinder im Festzelt schminken lassen. Ab 22 Uhr gibt es ein Feuerwerk.