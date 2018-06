Balingen Volksbank Hohenzollern-Balingen blickt optimistisch in die Zukunft

Hechingen/Balingen. "Die Volksbank Hohenzollern-Balingen eG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zurück. In der Region sind wir ein verlässlicher Finanzpartner für unsere Mitglieder und Kunden", erklären die Vorstände Joachim Calmbach, Arndt Ständer und Franz Steinhart. Angesichts des guten Ergebnisses im vergangenen Geschäftsjahr schlägt der Vorstand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat der Mitgliederversammlung am Dienstag, 12. Juni, 18.30 Uhr, in der Stadthalle "Museum" in Hechingen eine Dividende von 3,5 Prozent zur Beschlussfassung vor. Die Dividendenausschüttung beträgt somit 785 000 Euro.