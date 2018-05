Beim nächsten Medarduskonzert in der evangelischen Kirche in Ostdorf ist am Patroziniumstag Sonntag, 10. Juni, das Balinger Vokalensemble Voices, Hearts & Souls zu Gast. Beginn des Konzerts ist um 19 Uhr. Emotional geprägte, besinnliche, leise, aber auch kraft- und temperamentvolle Spirituals, geistliche Lieder und moderne Songs wollen die Sänger unter der Leitung von Juandalynn R. Abernathy präsentieren. Rhythmus, Melodien, Dynamik und Texte der Lieder des Vokalensembles gehen unter die Haut und bringen das Herz und die Seele in Schwingung. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, Spenden sind gern gesehen. Foto: Archiv