Balingen Vötsch Technik ehrt langjährige Mitarbeiter

Peter R. Manolopoulos, Mitglied der Unternehmensleitung der Schunk Group und Geschäftsführer von Vötsch Technik, bedankte sich bei den Jubilaren für deren Engagement. "Das Jahr 2018 wird wieder ein gutes Jahr für Vötsch Technik", sagte Manolopoulos bei der Feier in Balingen und gab einen Überblick über die positive Entwicklung über die Division Weiss Technik der Schunk Group, zu der Vötsch Technik gehört.

"Wir haben uns am Markt durchgesetzt und neue Kunden durch gute Leistung überzeugt. Die stabile Marktentwicklung hat uns dabei geholfen", beurteilte Manolopoulos die Entwicklung von Weiss Technik.

Mit dem Wachstum einher gehe die Erweiterung der Standorte. In Balingen wolle sich Vötsch Technik vergrößern, erste Vorbereitungen dafür liefen, so Manolopoulos weiter. "Damit sich Weiss Technik weiter so positiv entwickelt, muss die gesamte Anstrengung auf den Markt und die Kunden gerichtet bleiben", sagte er. Für den Erfolg von Weiss Technik arbeiteten weltweit mehr als 2400 Menschen. Auf 40 Jahre blicken zurück: Irmgard Ebner, Gabriele Maulbetsch, Siegbert Schairer und Heinrich Uttenweiler. Für 25 Jahre Zugehörigkeit wurden Heidelind Daub, Rolf Küpper, Jörg Sailer, Elisabeth Stetter (Stuttgart) und Volker Vötsch geehrt.