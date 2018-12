Balingen Völlig zu Unrecht unterschätztes Instrument

Besonders geeignet für die Darbietung durch ein Mundharmonika-Orchester sei Filmmusik, erklärte Brigitte Burgbacher. In mehreren Stücken stellte das Ensemble dies unter Beweis: mit "Les Choristes" aus dem Film "Die Kinder des Monsieur Matthieu", mit dem besinnlichen "Gabriellas Song" aus dem Film "Wie im Himmel" und mit "I will follow him" aus "Sister Act". Hier gelang dem Ensemble besonders eindrucksvoll der Umschwung von der getragenen Melodie zum rhythmischen Ausdruck.

Gut kam bei den Zuhörern auch die tänzerisch beschwingte Darbietung des "Fiddler on the Roof" aus Jerry Bocks Musical "Anatevka" an, die zum Mitklatschen einlud. Eigens für die Mundharmonika geschrieben ist die "Aria" eines norwegischen Komponisten, ein filigranes Tongewebe, in dem Brigitte Burgbacher als Dirigentin behutsam Akzente setzte. Als Solistin glänzte sie sodann in ihrem virtuosen Vortrag der Komposition "Toledo" des Iren James Moody. Es war atemberaubend, zu hören und zu sehen, wie mühelos sie die ultraschnellen Läufe und komplexen Skalen beherrschte und mit welcher Begeisterung sie die Möglichkeiten entfaltete, die in diesem kleinen Instrument schlummern.

Mit optisch auffallenden Varianten der Mundharmonika war das Ehepaar Gulde und Vetter-Gulde ausgerüstet: er mit einem voluminösen Bass-Instrument, sie mit einem langen Akkord-Instrument. Kostproben ihrer Spielkunst gaben die beiden zusammen mit Brigitte Burgbacher in ihrer Darbietung des "Czardas-Intermezzos" des Raisner-Trios.

Mit "Anthem for Europe" des Trossinger Komponisten Hans-Günther Kölz endete das facettenreiche Programm. Für den begeisterten Applaus bedankte sich das Ensemble mit Dmitri Schostakowitschs beschwingt vorgetragenem "Waltz Nr. 2", bei dem sich die Zuhörer gerne zum Mitsummen animieren ließen. Alexander Müller, Ensemble-Mitglied und Kirchengemeinderat in Heilig-Geist, erinnerte an die Intention des Benefizkonzertes und lud die Anwesenden ein, das Ensemble im Schlusslied durch kräftiges Mitsingen zu unterstützen. So endete der Konzertabend klangvoll – instrumental wie vokal.