Balingen "Visionen" zeigt Wege nach dem Schulabschluss

Silke Schwenk erwähnte ergänzend zu den Angeboten an den einzelnen Ständen auch die Präsentation der Ausbildungskampagne "gut-ausgebildet.de" des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg, der Forstausbildungsstelle Albstadt, der Straßenmeistereien Balingen und Lautlingen, den Info-Truck der Metall- und Elektroindustrie und die weiteren Info-Mobile, die das Angebot in der Messehalle und in dem geräumigen Ausstellungszelt ergänzen. Und sie warb auch für das Porträtzeichnen für einen guten Zweck am Stand des Hauchler-Studios: Jeder Messebesucher kann sich porträtieren lassen – und legt den Preis selbst fest. Das Geld wird am Ende gespendet.

Parallel zu den Eröffnungsreden strömten auch schon die ersten Schüler in die Halle und ins Ausstellungszelt. Bankkaufmann, Karriere mit Lehre, dualer Ausbildungsweg zum Bachelor of Arts – oder doch lieber Modenäher, Physiotherapeut oder Elektroniker? Für jeden ist das Passende dabei.