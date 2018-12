Balingen Villinger Klosterspatzen erobern die Herzen der Zuhörer

Ein Instrumentalensemble der Musikakademie Villingen-Schwenningen und das Bläserquintett der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen begleiteten die 35 Liedbeiträge. 24 junge Sänger ließen unter der Leitung von Erkentrud Seitz ihre geschulten Stimmen erklingen. Mit Ruhe und Geduld formierte Seitz den Chor in nahezu jedem Beitrag in wechselnder Besetzung und Aufstellung.

Kraftvoll und strahlend erklang beim Einzug der Kinder und Jugendlichen die Antiphon "Hodie Christus natus est". Im "Veni, veni, Emmanuel" gelang der Wechsel zwischen Klangfülle und zartem Pianissimo.

Mit klarem Ausdruck sang eine Solistin Bachs "Ich steh an deiner Krippen hier", umrahmt von einer samtweichen Violin-Begleitung. Durch feinstes Pianissimo und deutliche Artikulation bestach der Chor in der Vertonung von "Das Volk, das in Finsternis wandelt" von Golle, durch homogenen Klang in Bresgens "Ich brach drei dürre Reiselein".