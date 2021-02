Balingen Vier weitere Todesfälle gemeldet

Neu bestätigt wurden am Mittwoch 17 Infektionen Die Betroffenen leben nach Angaben des Gesundheitsamts in Albstadt (1), Balingen (3), Burladingen (5), Grosselfingen (1), Meßstetten (1), Ratshausen (1), Rosenfeld (1), Schömberg (2), Straßberg (1) und Winterlingen (1).

Der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100 000 Einwohner) lag am Mittwoch bei 52,8, am Dienstag hatte der Wert noch 58,6 betragen.