Balingen Vier Paare heiraten am Schalttag

Ein spontaner Entschluss

Auch Konstantin und Galina Gärtner trauten sich am Samstag: "Es war ein spontaner Entschluss, am 29. Februar zu heiraten. Wir waren auf dem Standesamt, um nach einem Termin zu fragen, und dort wurde uns dieser angeboten. Das hat schon etwas Cooles, an diesem Tag zu heiraten, da braucht man dann auch den Hochzeitstag nicht so oft zu feiern", erklärte Konstantin Gärtner. Dass an so einem Datum nicht alles glatt läuft, zeigte sich bei Familie Gärtner, da unmittelbar vor der Trauung bemerkt wurde, dass der Brautstrauß vergessen worden war und in der Kürze der Zeit nicht mehr zu beschaffen war.