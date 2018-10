Balingen Viele Welthits bei Musikshow

Valerio Zelli hat als Sänger der italienischen Band O.R.O. mit "Vivo per lei" einen Song geschaffen, der später in einer Interpretation von Andrea Bocelli und Giorgia um die ganze Welt ging. Ebenfalls dabei ist der italienische Star-Gitarrist Ricky Portera (Lucio Dalla, Nek, Loredana Berte, Stadio) sowie Anthony Rice (No Change), der mit Rock begeistern wird.