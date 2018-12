Balingen Viele Stimmen werden zu klingendem Chor

Balingen-Roßwangen. Zur Melodie des Trommelliedes, gespielt von Iliyana Hristova am Klavier und Patrick Schneider auf der Trommel, zogen die Akteure in die Kirche ein und stellten sich dann auch mit diesem Lied musikalisch vor. Sehr fein abgestimmt hatte die Dirigentin die einzelnen Stimmlagen des Chors, welcher dann mit einer sehr ausgewogenen Harmonie den lateinischen Choral "Adeste Fidelis" interpretierte.

Strahlende Fanfaren, intoniert von Alexander und Eberhard Butz mit ihren Trompeten, begleiteten den Chor bei "Singt dem Herrn ein neues Lied". Ella Siegmund führte in kurzen Textlesungen in die Konzertstücke ein, so auch in den vom Chor hervorragend interpretierten Chorsatz "O Magnum Mysterium".

Im Zwischenteil des Konzertprogrammes bereicherte das Flötenduo Judith le Huray und Claudia Meyer mit dem "Adagio" und dem "Allegro" aus der "Sonate in a-Moll" von Jean-Baptiste Loeillet de Grant sowie mit der "Sonata in F-Dur" von William Croft das Konzert. Fröhliche Kinderstimmen ergänzten den gemischten Chor bei den beiden Pop-Songs "We are the World" und "Solange man Träume noch leben kann". Daran anschließend formierte sich das Ensemble CHORious des Gesangvereins Roßwangen und beeindruckte mit Leonhard Cohens "Halleluja", "Angels" und "Winter Wonderland". Gespannt erwarteten die Zuhörer den Beitrag des Projektchors. Dazu ergänzten sieben Sängerinnen und Sänger das Ensemble CHORious und interpretierten den Titel "Fix You" von Coldplay. Dabei zeigte sich erneut das große Talent der Dirigentin Gergana Hristova, die aus den vielen Stimmen einen hervorragend klingenden Chor formte. Mit viel Beifall belohnten die Zuhörer die Akteure. Zum Schluss waren alle Konzertbesucher eingeladen zum Mitsingen. Beim Ausklang im Alten Schulhaus ergriff Gaupräsident Michael C. Ashcroft das Wort und bedankte sich im Namen aller Konzertbesucher für das hervorragende Klangerlebnis, welches der Chor und alle Mitwirkenden an diesem Abend geboten hatten.