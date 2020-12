Balingen Viele neue Fälle, mehr Patienten

Derweil gelten 2284 Menschen, die sich das Virus seit dem Frühjahr eingefangen haben, als wieder genesen. An den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 sind im Kreis bisher 78 Menschen gestorben.

Im Zollern­alb-Klinikum waren am Dienstag 32 Covid-Patienten aufgenommen, drei mehr als noch am Montag. Sechs von ihnen liegen auf der Intensivstation (gleich viele wie Montag), zwei mussten beatmet werden (einer weniger als am Montag).