Balingen Viele Menschen finden im September einen Job

Hechingen steht mit 2,7 Prozent am besten da

Im Zollernalbkreis liegt die Quote im Bereich der Geschäftsstelle Albstadt bei 3,8 Prozent, in Balingen bei 2,8 und in Hechingen bei 2,7 Prozent. Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von 3,1 Prozent.

"Der Arbeitsmarkt hat sich von seinem ferienbedingten Zwischentief gut erholt", sagt Agenturchef Georg Link. Die Zahl der Arbeitslosmeldungen sei fast 14 Prozent niedriger als im August, und gleichzeitig hätten sich mehr Menschen aus der Arbeitslosigkeit abmelden können als im Vormonat.