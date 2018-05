Balingen Viele Kontrollen und Platzverweise

Michael Weitzl, stellvertretender Leiter des Balinger Ordnungsamts, stellte unlängst im Gemeinderat die Statistik für 2017 vor. Während 104 Wochenend-Nächten war die Security demnach zwischen 20 und 2 Uhr nachts unterwegs, 62 Mal mit zwei, 42 Mal mit vier Mann. Angesteuert haben sie dabei die 17 Kontrollstellen in der Innenstadt – von der Bizerba-Arena im Norden über die Eyach-Auen bis zur Südstadt. Dazu kommen Kontrollstellen in den Ortsteilen, etwa der Schiefersee in Frommern oder der Grillplatz in Zillhausen.

Neben Ruhestörung und Schlägereien auch "Vorglühen"

Insgesamt erteilten die Mitarbeiter des Wach- und Präsenzdiensts im vergangenen Jahr 224 mündliche Platzverweise. Zudem brachten sie sieben Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige – darunter wegen Wildpinkelei, Ruhestörung oder Vermüllung.