Balingen Viele kleine Papiertüten warten darauf, gefüllt zu werden

Kleine Tragtaschen aus Papier seien bereits an die Kindergärten verteilt worden, weitere liegen an der Infothek im Rathaus, in den Kirchen und Gemeindehäusern zum Mitnehmen bereit.

Manche Kindergartenkinder hätten die Tüten auch schon bemalt, sagt Pfarrerin Birgit Wurster. Worauf es aber ankomme, sei der Inhalt: Es gilt, sie mit haltbaren Lebensmitteln zu füllen und dort wieder abzugeben, wo man sie geholt hat – oder in der Kirche.

Die Sammelaktion sei an sich nicht neu, sagt der Marktleiter der Balinger Tafel, Thomas Hölzel. "Sie läuft ständig." Eigens dafür stehe in der Kirche schon seit längerer Zeit ein Spendenkorb.