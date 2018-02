Balingen Viele bleiben auf Rechnungen sitzen

"Warum haben Sie die Rechnungen nicht fristgemäß bezahlt?" hakt Richterin Gekeler immer wieder nach. Der Unternehmer lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, ihm fällt in jedem Fall eine passende Ausrede ein: Mal seien die Arbeiten nicht im vereinbarten Umfang durchgeführt worden, mal habe es viele Mängel gegeben. Oder auch: "Es ist im ganzen Stress untergegangen." Offensichtlich sind auch die vielen Mahnungen untergegangen, denn in mehreren Fällen war es bereits zu Klagen gekommen. Erst nach gerichtlichen Auseinandersetzungen hat der Unternehmer die Forderungen beglichen.

"Der Angeklagte hat versucht, die ganze Firma am Laufen zu halten. Er hat Projekte im Ausland betreut, er war ständig unterwegs. Das war schlicht und ergreifend zu viel für ihn", versucht der Verteidiger zu erklären. Sein Mandant sei mit den vielen Baustellen überfordert gewesen.

Das bekräftigt auch der Unternehmer selbst. Er habe sich immer dafür eingebracht, Schaden von Projekten abzuwenden. Auch privat habe er ständig Geld in die Firma investiert. "Ich glaube Ihnen, dass Sie immer bemüht waren, das alles in den Griff zu bekommen. Aber ich habe Zweifel, ob es Ihnen auch gelungen ist", meint daraufhin die Richterin. "Dass man alles laufen lässt und nach und nach wieder gut macht und repariert, entspricht nicht dem Gesetz. Man ist in so einem Fall verpflichtet, einen Insolvenzantrag zu stellen", macht sie klar. Auch die Staatsanwältin spricht von ständigem "Löcherstopfen".

Mehrere ehemalige Mitarbeiter sagen im Gerichtssaal als Zeugen aus und berichten, sie hätten wegen der instabilen Lage des Unternehmens und der verspäteten Lohnzahlungen gekündigt. Der Angeklagte dagegen findet, es seien nur vorübergehende finanzielle Schwierigkeiten. Er ist immer noch zuversichtlich, dass es bald bergauf geht mit seinem Geschäft: "Ich entwickle Projekte weiter."

Die Verhandlung wird am Dienstag, 27. Februar, fortgesetzt. Dann wird auch ein Urteil erwartet.